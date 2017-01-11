Iki Yavru Kedi, Itfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Turgutlu ilçesinde 4 katlı bir binanın havalandırma boşluğuna düşen iki yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, İstiklal Mahallesi Mercan Sokak'ta 4 katlı apartmanın zemin katında ikamet eden Hasan Hüseyin Yıldırım, evin banyosunda bulunan havalandırma boşluğundan kedi sesleri gelmesi üzerine durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Apartmanın havalandırma boşluğuna düşen 2 yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından düştükleri yerden kurtarıldı.

Yavru kediler, daha sonra belediye hayvan bakım merkezine gönderilmek üzere itfaiye merkezine götürüldü.