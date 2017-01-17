İki Yaşındaki Çocuğa Kızgın Demirle İşkence Etti! Görüntüler Ele Verdi

Amerika'da iki yaşındaki çocuğun ayaklarını ateşte ısıttığı demir ile yaktığı tespit edilen bakıcı tutuklandı.

Olayı soruşturan polisler, anne Angela Persaud'ın oğlu Xander'ın acı yaşadığı görüntülere şahit oldu. Bakıcı, çocuğun başını banyoda yıkadığı sırada kızgın demir ile sol eline dokunarak çocuğa acı çektiriyor. Çocuğunun sol elindeki yanık izlerini gören anne oğluna bunun kimin yaptığı sorunca, 'Bakıcı yaptı' cevabını aldı. Bunun üzerine kamera kayıtlarını inceleyen anne şok edici görüntülerle karşılaştı.

ÇOCUK KAÇIYOR, KADIN KIZGIN DEMİRİ BASIYOR

Bakıcı kaçmaya çalışan çocuğun önce bacaklarına daha sonra ellerine kızgın demiri bastırmaya devam ediyor. Videoda kadının yaramazlık yapan çocuğa kızdığı ve sonra kendisini yaramazlık yapmaya devam etmesi halinde başına bunun geleceğini söylediği duyuluyor.

BAKICI SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Polisler kadının önce suçlamaları kabul etmediğini ama kendisine güvenlik kamerası görüntülerinin izlettirilmesinden sonra suçunu itiraf ettiğini belirtti. Mahkemeye çıkarılmak için tutuklu bulunan kadın bakıcı küçük çocuğun hayatını tehlikeye atma ve yaralayıcı nesne kullanma suçları ile yargılanacak.