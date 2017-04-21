İki Türk Mühendisinin Geliştirdiği Cihaz ABD Ordusu ve Nasa'da

İki Türk mühendisinin geliştirdiği cihaz ABD ordusu ve NASA'da.

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