Iki Türk Mühendisinin Geliştirdiği Cihaz ABD Ordusu ve Nasa'da

ELİF FERHAN YEŞİLYURT - Yıldırım fotoğrafı çekme isteğiyle yola çıkan iki Türk elektronik mühendisi, başta tamamen el üretimiyle geliştirdikleri, daha sonra uluslararası fonlama platformundan destek alarak seri üretime geçtikleri fotoğraf makinesine monte edilebilen MIOPS SMART'ı, Amerikan ordusu ile Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi'ne (NASA) satmayı başardı.



Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan MIOPS Teknoloji Kurucu Ortağı Onur Çelik, firmayı 2016'da Erkan Yiğiter ile kurduklarını, 2016'dan bu yana fotoğrafçılık ve video sektörü için çeşitli ürünler geliştirdiklerini anlattı.



Ortağıyla kendisinin elektronik mühendisi olduğunu, MIOPS SMART ürününün ilk halinin el üretimiyle yapıldığını ifade eden Çelik, "Elde ürettiğimiz ürünleri hazır plastik kutulara monte ederek ilk olarak fotoğrafçılara kullandırdık, öyle denedik. Onlar için hakikaten kullanışlı olduğunu ve işlerine yaradığını gördükçe bunun bir ürün haline dönüşmesine karar verdik." diye konuştu.



Çelik, geliştirdikleri ürünleri kitlesel fonlama platformlarında kullanıcı beğenisine sunduklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Buralarda projelerimizi fonlayarak ürünlerimizi hayata geçirdik. İlk projemiz MIOPS SMART ürünümüzdü. Anlık olayları fotoğraflamak için yaptığımız bir üründü. Şimşek çakması, balon patlaması, bardak kırılması, merminin havadaki hareketi gibi olayları fotoğrafçıların kolay şekilde çekebilmelerini sağlayan bir cihaz... Uluslararası fonlama platformu Kickstarter'da bu üründen yaklaşık bin 750 adet ön sipariş aldık ve yaklaşık 375 bin dolarlık fon topladık. Daha sonra bu ürünü prototipten gerçeğe dönüştürdük ve ürünün satışına başladık. 6 farklı ülkede uluslararası fuarlara katıldık ve zamanla kendi bayi ağımızı da oluşturduk. Şu anda 19 farklı ülkede 22 bayi aracılığıyla ürünlerimizi dünyadaki farklı fotoğrafçılara ulaştırıyoruz."



Bu proje fikrinin ilk olarak yıldırım fotoğrafı çekme isteği ile oluştuğunu anlatan Çelik, "Yıldırımı görüyorduk, çekmeye çalışıyorduk ancak çok kolay bir iş değildi. Bazen yakalıyorsunuz, bazen yakalayamıyorsunuz. Çeşitli metotlar var ama gerçekten zor, makine başında saatlerce beklemeniz gerekiyor. Bunu yapacak yazılım ve donanımı geliştirdikten sonra 'daha farklı hızlı olayları nasıl yakalarız' diye ürünü geliştirmeye devam ettik." şeklinde konuştu.



Çelik, bir balonun patlama sesi ya da bir bardağın kırılma sesini duyarak, kırılma ve patlama anının fotoğrafını çekmekle devam ettiklerini, daha sonra ürüne lazer modu özelliği eklediklerini, kurşunun havada fotoğraflanması ve uçan bir kuşun yuvaya gelmesi anının fotoğraflanması imkanı sağlandığını kaydetti.



Ürünü müşterilerden aldıkları geri bildirimlerle geliştirdiklerini belirten Çelik, onların ihtiyaçlarına cevap vererek ürünün her yeni versiyonunda üzerine bir şeyler koyarak pazardaki haline getirdiklerini bildirdi.



"Diğer sektörlere nasıl yayılacağımız üzerinde de düşünüyoruz"



Onur Çelik, geliştirdikleri ürünü Amerikan ordusu ve NASA'ya da sattıklarını ifade ederek, "Şu anda Amerikan ordusunda aktif olarak kullanılan 10 cihazımız, NASA'da 5 cihazımız var. NASA roket kalkış anlarının fotoğraflanmasında, Amerikan ordusu da bomba infilak testlerinin fotoğraflanmasında kullanıyor. Geçen hafta yazıştık 'hala ürünü kullanıyor musunuz?' diye, 'şu an sahada aktif olarak kullanıldığını ve işlerine yaradığını' söylediler. Biz bu ürünü geliştirirken bu alanda kullanılacağını hiç düşünmemiştik." diye konuştu.



Çelik, ürüne yönelik talebin Amerikan ordusu ve NASA'dan mı geldiğine yönelik soru üzerine, şunları kaydetti:



"Talep onlardan geldi. Biz cihazın böyle kullanım alanı olduğunu zaten düşünmemiştik. NASA'da roketin kalkış anında çıkardığı sesten cihazı tetikleterek fotoğraf çekebileceklerini düşünmüşler. Amerikan ordusu da bomba infilak anında insan bulunması sakıncalı olacağı için aynı fikirden yola çıkmış. Bombanın sesiyle cihazı harekete geçirip fotoğraf çekebileceğini düşünmüşler."



Söz konusu kullanım amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile irtibata geçip geçmediklerine yönelik soru üzerine de Çelik, "O sektörler hiç aklımızda yoktu. Şu anda tek odaklandığımız alan fotoğrafçılar. Önümüzdeki dönemde o sektörlere nasıl yayılacağımız üzerinde de düşünüyoruz." şeklinde konuştu.



"Yeni ürünümüz çok yakında çıkacak"



MIOPS SMART ürününün yurt dışında 219 dolardan son kullanıcıya ulaştığını bildiren Çelik, şöyle devam etti:



"Ürünümüzü hem internet sitemiz üzerinden online olarak hem de bayilerimiz aracılığıyla satıyoruz. Yeni ürünümüz de çok yakında çıkacak. Fiyat performansı olarak Türkiye pazarına uygun bir ürün olacak. 1-2 aya kadar seri üretimi tamamlayacağız. 2017'nin ikinci yarısından itibaren de her iki ürünümüzü de Türkiye'deki fotoğrafçıların kullanımına sunmayı hedefliyoruz.



Artık akıllı telefonlar ses algılayabiliyor, ne kadar mesafe gittiğinizi biliyor, salladığınız zaman anlıyor. Yeni ürünümüzde, akıllı telefonlarda bulunan bu sensörleri kullanıp yine fotoğrafçılara farklı fotoğraflar çekme imkanı sunuyoruz. Mesela, arabanıza fotoğraf makinenizi koydunuz dediniz ki 'ben her 100 metrede bir fotoğraf çekmek istiyorum'. Bizim akıllı telefonlar için yazdığımız bir uygulama var. Bu uygulamayı ayarlıyorsunuz sonra yolunuza devam ediyorsunuz. Cihazınız otomatik olarak algılıyor her 100 metrede bir fotoğraf çekiyor. Daha sonra bunu timelapse (hızlı çekim) ile bir video haline getirebiliyorsunuz."



2018 yılında 10 milyon lira ihracat hedefi



MIOPS Teknoloji Kurucu Ortağı Çelik, ürünün tüm mühendislik yazılımı ve donanımının ekipleri tarafından Türkiye'de geliştirildiğini vurgulayarak, ofislerinin Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ında bulunduğunu, mühendislik ve Ar-Ge faaliyetlerini orada gerçekleştirdiklerini anlattı.



Türkiye'nin 2023 yılına kadar 10 dünya markası oluşturma hedefi hatırlatılarak, bu markalardan biri olup olamayacaklarına yönelik soru üzerine Çelik, "Bunu çok isteriz. Bunu gerçekleştirmek için sektörümüzün biraz dışına çıkmamız fotoğrafçılıkla sınırlı kalmamamız gerekiyor. Amerikan ordusuna, NASA'ya girdiğimiz gibi savunma sanayi, güvenlik sektörlerine ürünü ve çözümü yayabilirsek neden olmasın?" dedi.



Çelik, 2018 için kendilerine 10 milyon lira ihracat hedefi koyduklarını, bu hedefe ulaşacaklarına inandığını söyledi.