İki Türk Mühendisin Geliştirdiği Cihaz ABD Ordusu ve Nasa'da

Yıldırım fotoğrafı çekme isteğiyle yola çıkan iki Türk elektronik mühendisi, tamamen el üretimiyle geliştirdikleri, daha sonra uluslararası fonlama platformundan destek alarak seri üretime geçtikleri fotoğraf makinesine monte edilebilen MIOPS SMART'ı, Amerikan ordusu ve NASA'ya satmayı başardı