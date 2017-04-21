Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
İki Türk Mühendisin Geliştirdiği Cihaz ABD Ordusu ve Nasa'da
Ara
BİST 92.559 %0,56
DOLAR 3,6399 %-0,04
EURO 3,9003 %-0,14
PARİTE 1,0699 %-0,16
ALTIN 149,80 %-0,20
FAİZ 11,15 %-1,06
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

İki Türk Mühendisin Geliştirdiği Cihaz ABD Ordusu ve Nasa'da

Yıldırım fotoğrafı çekme isteğiyle yola çıkan iki Türk elektronik mühendisi, tamamen el üretimiyle geliştirdikleri, daha sonra uluslararası fonlama platformundan destek alarak seri üretime geçtikleri fotoğraf makinesine monte edilebilen MIOPS SMART'ı, Amerikan ordusu ve NASA'ya satmayı başardı.

İki Türk Mühendisin Geliştirdiği Cihaz ABD Ordusu ve Nasa'da

Yıldırım fotoğrafı çekme isteğiyle yola çıkan iki Türk elektronik mühendisi, tamamen el üretimiyle geliştirdikleri, daha sonra uluslararası fonlama platformundan destek alarak seri üretime geçtikleri fotoğraf makinesine monte edilebilen MIOPS SMART'ı, Amerikan ordusu ve NASA'ya satmayı başardı

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Abd Ulusal Havacılık Ve Uzay Dairesi, Amerika Birleşik Devletleri, Amerika, Türk, Nasa, Abd, Makina, Makine