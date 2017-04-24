İki Torun, Cinayette Birbirlerini Suçladı

KAYSERİ'de bıçaklanarak öldürülen 85 yaşındaki Sultan Ton'un cinayet sanığı torunları Mustafa ve Hakan Ton, ilk kez hakim karşısına çıktı. Cinayet şüphelileri suçu birbirlerinin üzerine attı.



Olay, geçen yıl 17 Ekim'de, sabaha karşı merkez Melikgazi İlçesi Yıldırımbeyazıt mahallesi, Sırasöğütler Caddesi Özen Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. Kahramanmaraş'tan Kayseri'ye çalışmak için gelen 19 yaşındaki Mustafa Ton, babaannesi ile yaşayan halasının oğlu 29 yaşındaki Hakan Ton ile evde alkol aldı. Bir süre sonra iki kuzen, mutfaktan aldıkları bıçakla bilinmeyen nedenle yaşlı kadını çeşitli yerlerinden bıçakladı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.



1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına defalarca bıçaklanarak öldürülen Sultan Ton'un tutuklu torunları Hakan ve Mustafa Ton ile yakınları katıldı. Hakan Ton savunmasında, "Ben anneanem Sultan Ton'la birlikte yaşıyorum. Kuzenim Mustafa da o gece eve geldi. Akşam alkol alıp, uyuşturucu içtik. Ben, sızdığım için bir şey hatırlamıyorum. Ertesi gün polis tarafından uyandırıldım. Anneannemin öldürüldüğünü söylediler. Cinayeti kuzenim işledi" dedi.



HAKAN ÖNCE ÖLDÜRDÜ, SONRA UYUDU



Diğer sanık Mustafa Ton ise savunmasında, "Hakan'ın eski eşi ile aramda gönül ilişkisi olduğundan dolayı kuzenimle aramızda husumet vardı. Sultan ninemin evine gittiğimde Hakan da oradaydı. Beraber içki ve uyuşturucu içtik. Bir süre sonra uyuduk. Bir ara uyandığımda, Hakan sol eliyle babannemin ağzını kapatmış sağ elindeki bıçakla vuruyordu. Odadan çıktığında 'intikam böyle alınır' dedi. Cezaevinde aynı koğuşta kalırken Hakan, cinayeti üstlenmem konusunda beni tehdit edip elime kaynar su döktü" dedi. Sultan Ton'un yakınları iki kuzenin cezalandırılmasını istedi. Cumhuriyet savcısı verdiği mütealaada her iki sanığın, 'Kasten adam öldürme' suçuna çarptırılmasını istedi. Duruşma cezaevi raporu ve eksik evrakların getirilmesi için ertelendi.



- Kayseri