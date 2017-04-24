İki Şişme Yataktan Milyar Dolarlık Şirkete: Airbnb'nin Hikayesi

Kullanıcılarına tatil amaçlı kiralık daireler, apartman kiralama, aile yanında kalma, otel ya da pansiyon gibi seçenekler sunan Airbnb, kısa süreli konaklama veya kiralama imkanı veren bir "pazar yeri" olarak çalışıyor.



Son istatistiklere göre 65 bin şehir, 191 ülke ve 3 milyondan fazla konaklama listesine sahip olan sistemde, gerçek anlamda bir piyasa ekonomisi işlediğinden, barınma masrafları direkt ev sahibi tarafından belirleniyor. Her geçen gün, sayısı artan topluluğuyla birlikte Airbnb, insanların mülklerinden para kazanmaları için milyonlarca kullanıcının bulunduğu bir pazar oluşturuyor.



Milyar dolarlık mail





Açılımı Airbed&Breakfast -şişme yatak ve kahvaltı- olan Airbnb, Joe Gabbia'nın 22 Eylül 2007 tarihinde Brian Chesky'e attığı şu mail ile hayata geçiyor:









Hey Brian, bize birkaç dolar kazandıracak bir fikir buldum. Etkinlik için şehre gelen tasarımcıları cüzi bir ücretle bizim evde misafir edelim. Onlara dört gün boyunca yatak, çalışma masası, kablosuz internet ve kahvaltı sunalım. Ne dersin?











Sistem 2007 yılında kurulduğunda henüz emekleme aşamasındayken bile büyük ilgi görmüştü. Uluslararası etkinlikler ve fuarlar gibi otel rezervasyonunun zor olduğu, yüksek profilli etkinliklere odaklanan kurucular, alternatif barınma seçenekleriyle kendilerini kabul ettirdiler.



Doymuş bir pazar haline gelen otel rezervasyonu işinde eşsiz bir ticaret ağı imkanı sunan sistem, 2008'de hizmete giren airbedandbreakfast.com sitesiyle de çıtasını yükseltti. Yıllar geçtikçe daha fazla ülke ve otelle iş birliği içine giren firma, listelediği hiçbir mülke sahip olmadan, sadece aracı kurum olarak çalışıyor. Gerçekleştirilen her rezervasyonda konuklardan ve ev sahiplerinden yüzdelik komisyon alıyor.



2016 yılı itibarıyla 30 milyar dolar değere sahip şirketin 2.368 çalışanı bulunuyor.