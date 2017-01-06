İzmir Şehitlerinin İsimleri Okullarda Yaşatılacak

İZMİR İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bayraklı Adliyesi'ndeki terör saldırısında şehit olan trafik polisi Fethi Sekin ile Mübaşir Musa Can'ın adlarını Bayraklı ve Bornova'da bulunan iki okula verdi. İzmir Milli Eğitim Müdürlü Ömer Yahşi, "Şehadet şerbetini içen polisimizin emanetine ve ismine sahip çıkmak en kutsal görevimizdir" dedi.



Bayraklı İlçesi'nde bulunan Merkez İlkokulu'nun adı 'Şehit Polis Fethi Sekin İlkokulu' olarak değiştirilirken, Bornova'da bulunan Yeşilçam İlkokulu'nun adı da 'Şehit Musa Can İlkokulu' olarak değiştirildi. İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi konuyla ilgili şunları söyledi:



"Nasıl ki 15 Temmuz hain terör saldırısında Ömer Halis Demir kahramanca mücadele ederek tüm ülkenin geleceğini değiştirdiyse, üzülerek yaşadığımız İzmir Adliyesi'ne yapılan hain terör saldırısında kahraman şehit polisimizin onurlu mücadelesi olmasaydı çok büyük kayıplarla karşı karşıya kalabilecektik. Canını siper ederek birçok insanın canını kurtaran Şehit Polisimiz Fethi Sekin gibi kahramanlar olduğu sürece milletimiz için hedeflenen kötü niyetler hiçbir zaman gerçekleşmeyecektir."



Milli Eğitim Müdürü Yahşi, "Biz İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak şehitlerimizin emaneti olan çocuklarımıza elimizden gelen desteği ve yardımı yapmaya hazırız. Şehitlerimizin emanetlerine en iyi şekilde sahip çıkılacağına milletimizin şüphesi olmasın" diye konuştu.



- İzmir