İki Röveşatayı Savuşturan Takım, Harika Vole Golüne Engel Olamadı
Copa Sudamericana'daki Sport Recife-Danubio maçında ev sahibi oyuncular iki kez üst üste röveşata ile kaleyi yokladı, en sonunda gol mükemmel bir vole vuruşuyla geldi.
Copa Sudamericana'da Sport Recife'nin Danubio'yu 3-0 mağlup ettiği maçta Diego Souza fantastik bir gole imza attı.
İKİ RÖVEŞATA SAVUŞTURULDU, GOL VOLEYLE GELDİ
Maçın 41. dakikasında sağ kanattan gelen Sport Recife'de Andre, topu göğsüyle düzeltip röveşata ile kaleye yollamak istedi. Top kaleye değil de takım arkadaşı Fabricio'ya gitti. Fabricio da röveşata vuruşu yaptı fakat savunma oyuncuları topu çıkardı. Son olarak Diego Souza, yaptığı harika vole vuruşuyla kaleciyi avlamayı başardı.
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