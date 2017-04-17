Iki Otomobilin Çarpıştığı Kazada Bulgaristan Vatandaşı 2 Yaya Yaralandı

Edirne'deki iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 yaya Bulgaristan vatandaşı yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet ve Arif Paşa caddelerinin kesiştiği noktada, Nazif Serbest'in kullandığı 22 HY 614 plakalı otomobil, Mustafa Bağbekleyen'in yönetimindeki 22 NH 802 plakalı otomobille çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Serbest'in kullandığı otomobil Bulgaristan vatandaşları Sevdzhan Syuleymanova Aledzhikov (50) ve oğlu Sonerosonev Aledzhikov'a (17) çarptıktan sonra, bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.



Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, hafif yaralanan Bulgar vatandaşları da ambulansta tedavi edildi.