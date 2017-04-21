İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 7 Yaralı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen 7 kişi yaralandı.



Kaza, Başiskele Yuvacık Fatih Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmit istikametinden Yuvacık'a gitmekte olan Sabri E. idaresindeki 41 PA 939 plakalı otomobil, Yuvacık'tan İzmit yönüne gelen Mustafa S. idaresindeki 41 RS 981 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta bulunan Mustafa S., Nur S., Neslihan S., Sabri E., Emin G. İlknur E., ve Ömer E. adlı 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken yaralılardan hamile olan Nur S. ise araç içinde sıkıştı.



Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de yardımıyla yaralılar bulundukları yerlerden çıkarılarak 112 ekiplerine teslim edildi. Araç içinde sıkışan yaralı ve hamile olduğu öğrenilen Nur S. ise sağlık ekiplerinin hamile olduğunu söylemesinin ardından dikkatli bir şekilde sıkıştığı yerden çıkarıldı. İtfaiye ekiplerinin de yardımıyla araçtan çıkarılan yaralı ve hamile Nur S., ve diğer yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kocaeli Devlet ve Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanelerine kaldırıldı.



Öte yandan kazayı öğrenerek olay yerine gelen yaralı yakınları ise yaralılardan bazılarını görünce sinir krizi geçirdi. Kazadaki yaralıları görenlerin yaralıların durumlarının iyi olduğunu söylemesi üzerine yaralı yakınları hastanelere gittiler. Kaza yapan araçlar çekici ile yoldan kaldırılırken polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı. - KOCAELİ