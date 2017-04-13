İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı



ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak-İstanbul Karayolu'nun Soğanlı Yörük Köyü mevkiinde yaşanan kazada Zafer Karakaya idaresindeki 67 TC 509 plakalı otomobil ile Musa Eşkara'nın kullandığı 38 US 074 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Musa Eşkara ile aynı araçta bulunan İbrahim Eşkara ve Fatma Eşkara yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza sırasında otomobillerden yola dökülen motor yağı başka bir kazaya neden olmaması için itfaiye ekipleri kumlama yaparak önlem aldı. Kazada yaralanan Musa ve Fatma Eşkara'nın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken başından darbe alan İbrahim Eşkara ise tedbir amaçlı müşahede altında tutuluyor.

Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.