İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Mahmut Taşar idaresindeki 02 AC 006 plakalı otomobil ile Mehmet Öztürk idaresindeki 02 BE 284 plakalı otomobil Adıyaman- Kahta Karayolu Hasancık mevkiinde çarpıştı. Kazada otomobil sürücülerinden Mehmet Öztürk, Mahmut Taşar ile otomobillerde bulunan Zahide ve Abdurrahman Taşar yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN