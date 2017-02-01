Iki Otomobil Çarpıştı: 10 Yaralı

Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.



Sadık Gündüz'ün kullandığı 07 FZ 4725 plakalı otomobil, Sungurlu-Çorum karayolunun 35. kilometresindeki Koparan mevkisinde Enes Doğan idaresindeki 81 BD 883 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada sürücülerle araçlardaki Damla, Songül ve Rıza Gündüz, Serbay ve Sercan Bekçi, Sinan Gümüş, Volkan Şefik ve Ebu Parlak yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan karayolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.