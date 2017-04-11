İki Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü

Başakşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu bir kiyi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Basın Ekspres Yolu Başakşehir mevkisinde, Avcılar-Edirne ayrımına girmek için sol şeritten ani dönüş yaptığı belirtilen Burcu Oğuz'un (35) kullandığı 34 EU 7595 plakalı otomobil ile Batuhan Kaya (37) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle Kaya'nın aracı yol kenarına savruldu, Oğuz'un aracı bariyerlere çarptı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Oğuz'un hayatını kaybettiği belirlendi.



Oğuz'un cesedi, Başakşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı, kazada hafif yaralanan Kaya'ya ise sağlık ekiplerince olay yerinde müdahalede edildi.