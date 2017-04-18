İki Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı

İZMİR'in Kemalpaşa İlçesi'nde, refüjü asarak karşı şeride geçen otomobil başka bir otomobille çarpıştı. Kazada, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.



Kaza, İzmir-Ankara karayolunun 28'inci kilometresinde bugün saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İzmir'den Turgutlu yönüne giden 41 yaşındaki Gülcan Düşünür, yönetimindeki 35 DKP 43 plakalı otomobil sürücünün direksiyon kontrolünü, henüz belirlenemeyen bir nedenle kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil refüjü aşıp karşı şeride geçerek Aziz Onur Irmak yönetimindeki 34 NN 5604 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarıpşmanın şiddetiyle ortadan ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Gülcan Düşünür yaşamını yitirirken yanındaki 6 yaşındaki oğlu Berat Düşünür, diğer otomobildeki Aziz Onur Irmak ve yanındaki arkadaşı Ali İhsan Kaya yaralandı. Ambulanslarla Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, ayakta tedavi edildi. Düşünür'ün cesedi de aynı hastanenin morguna kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.



- İzmir