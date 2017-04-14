Iki Minibüs Çarpıştı: 16 Yaralı

Tokat'ın Niksar ilçesinde 2 minibüsün çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Niksar Belediyesine ait halk minibüsü ile karşı yönden gelen bir başka minibüs bugün Niksar-Tokat Karayolu 12'nci kilometresinde çarpıştı. Kazada minibüslerde bulunan 16 kişi yaralandı. Sürücüler araçlarda sıkışırken itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından başlatılan kurtarma çalışmaları sürüyor.



(Nurhan İçmez/İHA)