Iki Mevsim Bir Arada Yaşanıyor - Bolu

Bolu kent merkezinde ilkbaharın canlılığı hakim iken, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kış mevsimi yaşanıyor.



Mart ayının son günlerinde çiçek açan ağaçlar ve güneşli günün kent merkezinde oluşturduğu ilkbahar havası, son iki gündür kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerde yerini kışa bırakıyor. Tabiat parkları ve yaylaların bulunduğu yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşıyor.



Bolu merkeze yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve son haftalarda bahar mevsiminin izlerini taşımaya başlayan Gölcük Tabiat Parkı'nda çiçek açan ağaçlar karla kaplandı.



Günübirlik tatil için Zonguldak'tan Gölcük'e gelen Umut Kara, Gölcük'ün çok güzel bir yer olduğunu ifade ederek, "Gölcük Bolu'nun gerçekten çok gözde tatil merkezlerinden bir tanesi. Şu anda da iki mevsimi birden yaşıyoruz burada. Bütün vatandaşlara buralara gelip görmelerini tavsiye ediyorum." dedi.



Yaklaşık 17 yıldır Bolu'da yaşadığını söyleyen Ayşe Ayık ise "Aynı anda iki mevsimin yaşanması da doğal Bolu'da. Yarın sabah aniden kar yağabilir. Hatta bu hafta sonu pazar ve pazartesi günü fırtına olacakmış. Şu anda hava sıcaklığı 18-19 derece." diye konuştu.



Ayık ayrıca Bolu'da mayıs ayında bile kar yağışına şahit olduğunu sözlerine ekledi.