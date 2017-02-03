İki Metre Kara Atlayıp Kulaç Attı

Rizeli gencin kara atlayıp yüzme deneyimi kısa sürdü.



Rize'de beş gündür etkili olan yoğun kar yağışı sonrası il geneli her yer kar altında kaldı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 2 metreyi buldu. Kar esareti altında kalan gençler ise kendilerine göre eğlenceler geliştirdi. Muradiye Beldesi'nde ikamet eden İsmail Demir Balcı, karda yüzmeyi Üşüyen Balcı, saniyeler sonra kardan çıkmak zorunda kaldı. Yakınları ise bu anları cep telefonu ile kayıt altına aldı. - RİZE