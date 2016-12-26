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İki lider Arasındaki Kritik Yeni Anayasa Görüşmesi Sona Erdi!

İki lider Arasındaki Kritik Yeni Anayasa Görüşmesi Sona Erdi!

Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki yeni anayasa görüşmesi sona erdi. Görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

İki lider Arasındaki Kritik Yeni Anayasa Görüşmesi Sona Erdi!

Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya geldi.

45 DAKİKA SÜRDÜ

Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen görüşme, yaklaşık 45 dakika sürdü. Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Bahçeli arasındaki görüşmede, anayasa değişiklik teklifi çalışmaları ve terörle ilgili bilgi alışverişinde bulunulduğu belirtildi. Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında gerçekleşen görüşmede, anayasa değişiklik teklifi ve terör konularında bilgi alışverişinde bulunuldu.

GÖRÜŞMEDE TERÖR KONUSU DA ELE ALINDI

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım ile Bahçeli arasında Çankaya Köşkü'nde yapılan görüşmede, TBMM Anayasa Komisyonu'ndaki anayasa değişiklik teklifi çalışmaları ele alındı. Görüşmede, ayrıca terörle ilgili konular değerlendirildi.

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