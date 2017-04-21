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İki Köprünün Geliri 3. Köprüyü Ödeyemiyor
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İki Köprünün Geliri 3. Köprüyü Ödeyemiyor

İstanbul'u iki kıtadan üçüncü kez bağlayan ve geçiş garantisi ile inşa edilen Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün ödemesine, diğer iki köprünün yıllık geliri yetmiyor.

İki Köprünün Geliri 3. Köprüyü Ödeyemiyor

İstanbul'u iki kıtadan üçüncü kez bağlayan ve geçiş garantisi ile inşa edilen Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün ödemesine, diğer iki köprünün yıllık geliri yetmiyor.

Kaynak: Dunya.com

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