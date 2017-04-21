İki Köprünün Geliri 3. Köprüyü Ödeyemiyor
İstanbul'u iki kıtadan üçüncü kez bağlayan ve geçiş garantisi ile inşa edilen Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün ödemesine, diğer iki köprünün yıllık geliri yetmiyor.
İstanbul'u iki kıtadan üçüncü kez bağlayan ve geçiş garantisi ile inşa edilen Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün ödemesine, diğer iki köprünün yıllık geliri yetmiyor.
Kaynak: Dunya.com
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