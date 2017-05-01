İki Kızının Konuşup, Yürümesini İstiyor

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde 4 ve 5 yaşındaki iki kızı doğuştan yürüyemeyen ve konuşamayan Atalay ailesi, çocuklarının hastalığının teşhisinin de henüz koyulamadığını belirterek, tedavilerinin yapılmasını istiyor.



Atalay ailesinin 7 çocuğundan en küçükleri olan 4 yaşındaki Kader ile 5 yaşındaki Ayşe, doğuştan ayaklarını kullanamıyor, konuşamıyor. Aile, çocuklarını beş yıldır maddi imkansızlıklara rağmen birçok hastaneye götürdü. Ancak çocukların hastalıklarına hala teşhis konulamadı.



Teşhis için Almanya'dan tahlil sonuçlarının beklendiğini söyleyen baba Celal Atalay,



çocuklarının durumunun kendisini çok üzdüğünü belirterek, "Çocukları 5 yıldır İstanbul'daki hastanelere götürüp getiriyorum. Bütün tahlilleri Almanya'ya gönderiliyor. Artık bizim de gücümüz yetmiyor. Hala hastalıklarının teşhisi konulmamış, ilaç dahi yazılmamıştır. Çocukları sadece fizik tedaviye götürüyoruz. Fizik tedavi için 6 ayda bir bize 30 seans veriyorlar. Biz İstanbul'daki hastaneye de artık gidemiyoruz. Kendi çabamızla çocuklara fizik tedavi yaptırmaya çalışıyoruz. Çocuklarımdan dolayı bir yerde de çalışamıyorum. İyi bir tedavi yapılırsa çocuklarım iyileşecek. Bunun için yaklaşık 50 bin liraya ihtiyacım var" dedi.



- Ksekovahakkari