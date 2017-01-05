İki Kıza Cinsel İstismarla Suçlanan Sanık: İktidarsızım

ESKİŞEHİR'de galericilik yapan 40 yaşındaki İ.D., arkadaşının kızı olan 16 yaşındaki Z.N.T. ile onun arkadaşı aynı yaştaki F.A.Y.'ya cinsel istismarda bulunmak suçundan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu olarak yargılanmasına başlandı. İlk duruşmada suçlamaları kabul etmeyen İ.D., iktidarsız olduğunu iddia etti.



İddialara göre 1 çocuk babası galerici İ.D., 8 yıllık arkadaşı olan Ş.T.'nin kızı Z.N.T.'ye 2013 yılından bu yana cinsel istismarda bulundu. İ.D., daha sonra Z.N.T.'nin kız arkadaşı F.A.Y.'a da cinsel istismarda bulunmaya başladı. Z.N.T.'nın durumu ailelsine bildirmesinin ardından İ.D., polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



'3-4 YILDIR İKTİDARSIZIM'



İ.D. hakkında 2 çocuğa cinsel istismarda bulunmak suçundan Eskişehir 3'üncü Ağır ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın ilk duruşması bugün yapıldı. Suçlamaları kabul etmeyen İ.D., 5 aydır tutuklu olduğunu belirterek tahliyesini istedi. İ.D. savunmasında şunları söyledi:



KIZLARINI BENİMLE EVLENDİRMEK İSTEDİLER



"Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum. Z.N.T.'yi ben babasından dolayı tanıyorum. Z.N.T.'nin teyzesi ile ilişkim vardı. Z.N.T.'nin babası da benim uzun süredir arkadaşımdır. Z.N.T.'nin babası Ş.T.'nin evine sık sık giderdim. Çocuklarının okumak istemediğini liseyi bile bitiremeyeceğini belirterek okul biter bitmez kızlarını evlendireceklerini söylüyorlardı. O dönemde ben eşimden boşanmıştım. Kızlarını benimle evlendirmek istediklerini sezinledim. Arkadaşım Ş.T.'ye benimle görüşmeye gelirken, kızını getirmemesini söyledim. Z.N.T.'nin beni sürekli aradığını ailesi de biliyordu. Aradığında da ailesi ile yaşadığı sıkıntıları anlatıyordu. Ben yaklaşık 3-4 yıldır iktidarsızım. Bu konuda raporum da var. Suçsuzum, tahliyemi ve beraatımı istiyorum."



SANIK BENİM KARDEŞİM GİBİYDİ



Sanıktan şikayetçi olduğunu belirten Z.N.T.'nin babası Ş.T., "Sanık İ.D. benim 2008 yılından beri arkadaşım, kardeşim, can dostum gibiydi. Sanık benim kızımın 2000 doğumlu olduğunu çok iyi bilmektedir. Kendisi ile ticari bir ilişkimiz, bir husumetimiz yoktur. Babası yaşında birisiyle kızımı evlendirmem mümkün mü? Sanık evime gelip, giderdi. Kendisinden şikayetçiyim" dedi.



'AİLEMİZE SÖYLEMEKLE TEHDİT ETTİ'



Cinsel istismara uğradığını öne süren Z.N.T. da sanık İ.D.'den şikayetçi olduğunu söyledi. Z.N.T. ifadesinde şu iddialarda bulundu:



"Sanık babamın ve teyzemin arkadaşıdır. Birden çok fazla benimle birlikte olmuştur. Sabah okula giderken beni alıyordu ve ormanlık alana götürüyordu. İlk kez 8'inci sınıfa gittiğimde benimle birlikte oldu. Bana çok iyi davranıyordu, ilk başlarda kendi isteğimle gitmeme rağmen daha sonra olanları aileme söylemekle tehdit ederek yanına gitmemi istiyordu. Ondan korkuyordum. Ben ona hiç dur diyemedim. Çünkü o benden çok güçlüydü. Her buluşmamızda benimle birlikte olmak istiyordu. Okula giderken yanımda gördüğü arkadaşım F.A.Y.'ı gördü ve onu da yanına götürmemi, tanıştırmamı istedi. Benim başıma gelenler arkadaşımın da başına geldi."



F.A.Y. da sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyerek, "Benimle de aynı şekilde aileme söylemekle tehdit ederek birlikte oldu. Kendisiyle birlikte olmazsak ailemize söyleyeceğini belirtiyordu. 5-6 kez çeşitli zamanlarda ilişkiye girdik" dedi.



Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkeme heyeti Z.N.T. ve F.A.Y.'ı, cinsel istismara uğrayıp uğramadığı konusunda rapor alınması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk etti. Sanığın tutukluluk halinin devamını karar vererek duruşmayı 2 Şubat'a erteledi.



- Eskişehir