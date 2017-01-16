İki Kimsesiz Bir Arada

Samsun'da bankın üzerinde uyuyan kimsesiz vatandaşa sokak köpeğinin eşlik etmesi ilginç bir manzara ortaya çıkardı.



Saathane Meydanı'ndaki bankın üzerinde uyuyan ve kimsesiz olduğu belirtilen bir vatandaşa, sokak köpeğinin uyuyarak eşlik etmesi objektiflere yansıdı. İki kimsesizin yan yana uyuması hem ilginç hem de düşündüren bir fotoğraf ortaya çıkardı.



Yoldan geçen vatandaşlar köpeklerin insanlar için çok iyi bir dost olduklarını belirterek, görüntünün 'yorumsuz' olduğunu belirttiler. - SAMSUN