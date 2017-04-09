İki Katlı Evde Çıkan Yangın Korkuttu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çıkan yangın vatandaşları korkuttu. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.



Edinilen bilgiye göre, Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi Şerefiye Caddesi üzerinde bulunan K.Ç.'ya ait iki katlı evin ikinci katında belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine çevredeki vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak alevlere müdahale etti. Polis ve sağlık ekipleri de evin önünde hazır bulundu. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında herhangi bir yaralanma olmazken, maddi hasar meydana geldi.



Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ