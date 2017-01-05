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Iki Katlı Evde Çıkan Yangın Hasara Yol Açtı

Iki Katlı Evde Çıkan Yangın Hasara Yol Açtı

Elazığ'da iki katlı evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Iki Katlı Evde Çıkan Yangın Hasara Yol Açtı

Elazığ'da iki katlı evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki iki katlı boş evde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, evde büyük hasara neden oldu.

Uzun zamandır kullanılmayan evde çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı bildirildi.

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Mustafa Paşa, İtfaiye, Sağlık, Elazığ, Yangın, Polis
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