Iki Kardeşin Evleri Yandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan yangında, bitişik olan kardeşlerin evleri kullanılamaz hale geldi.



Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Çaltılı Mahallesi'nde Mustafa Yaren'in evinde henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler bitişikte bulunan Nevzat Yaren'in evine sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptıkları çalışma sonrası yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonucu Mustafa ve Nevzat Yaren kardeşlerin evleri kullanılamaz hale geldi.



Evinin yanması nedeniyle sinir krizi geçiren bir kadın ise 112 acil servis ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.