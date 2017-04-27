İki Kardeş Birlikte Düğün Yaptı

ZONGULDAK'ın Çaycuma İlçesi Hacıosmanlar Köyü'nde 22 yaşındaki Recep ve 21 yaşındaki İsa Erkan kardeşler, sevdikleri kızları kaçırıp köy meydanında birlikte düğün yaparak evlendi.



Restoranda çalışan Recep Erkan, tekstil fabrikasında çalışan 22 yaşındaki Funda Hamaratlı'yı, kızın ailesi evlenmelerine karşı çıkınca kaçırdı. Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde vatani görevini yaparken izine gelen kardeşi İsa Erkan ise 18 yaşındaki Yeşim Akarca ile evlenmek istedi. İsa Erkan da ailesi karşı çıkınca genç kızı kaçırdı. Ardından, kızların ailelerinin de rıza göstermesiyle iki kardeş köy meydanında davullu-zurnalı düğün yaptı. Mutluluklarını yakınlarıyla paylaşan çiftler, gece boyunca eğlendi.



Recep Erkan, 7'si kız, 4'ü erkek toplam 11 kardeş olduklarını, eşlerini ailelerinden istediklerini, ancak vermeyince kaçırdıklarını söyledi. Recep Erkan, planlamadıkları bir düğün yaptıklarını ancak çok mutlu olduklarını belirterek, "İki düğünü bir arada yapmak keyifli oldu. Aniden gelişti. Kardeşim askerlik görevini yapıyor. Şu anda izinde bir kaç sonra birliğine dönecek. Oldukça mutluyuz ve bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan tüm akraba ve arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.



- Zonguldak