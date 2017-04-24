İki Kamyonet Çarpıştı, Biri Apartmana, Biri Duvara Çarptı: 3 Yaralı - Ek Fotoğraf

İki Kamyonet Çarpıştı, Biri Apartmana, Biri Duvara Çarptı: 3 Yaralı - Ek Fotoğraf

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Kamyonet
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