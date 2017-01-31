İki Kamyonet Çarpıştı: 1 Ölü, 4 Yaralı

KOCAELİ'nin Kandıra İlçesi'nde iki kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.



Kaza akşam saatlerinde, Kandıra Kocakaymaz Kayıplar mevkiinde meydana geldi. Osman Ersöz idaresindeki 54 FU 849 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Rasim Zeybel idaresindeki 41 N 5515 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine gelen 112 Acil ve itfaiye ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları çıkardı. Kazada, 20 yaşındaki Tuğba Zeybel olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Rasim Zeybel, Yusuf Zeybel, Seher Zeybel ile diğer kamyonetin sürücüsü Osman Ersöz sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.



Kaza nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



- Kocaeli