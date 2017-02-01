TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE ÖLDÜ
Kocaeli'nin Kandıra İlçesi'nde 2 kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan Yusuf Zeybel tedavi gördüğü Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde öldü. Kazada ölü sayısı 2'ye yükselirken, yaralı 3 kişinin ise tedavisi devam ediyor. Tuğba Zeybel, 3 gün önce nişan töreninde çektirdiği fotoğrafı 28 Ocak günü sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Tuğba Zeybel ile ağabeyi Yusuf Zeybel'in ölümü büyük üzüntü yarattı.
İki Kamyonet Çarpıştı: 1 Ölü, 4 Yaralı (2)
TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE ÖLDÜKocaeli'nin Kandıra İlçesi'nde 2 kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan Yusuf Zeybel tedavi gördüğü Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde öldü.
TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE ÖLDÜ