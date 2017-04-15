İki Kadınla Objektiflere Yakalanan Ronaldo Magazin Gündemine Damga Vurdu
Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, İspanya'nın İbiza Adası'nda iki tane kadınla objektiflere yakalandı.
Yaz tatili için İspanya'yı tercih eden yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, magazin gündemini işgal etmeye devam ediyor.
MAGAZİN GÜNDEMİNE DAMGA VURDU
Real Madrid'in Bayern Münih'i mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi maçının ardından İbiza'ya giden Portekizli yıldız, bir teknede 2 kadınla objektiflere yakalanınca magazin gündemine damga vurdu.