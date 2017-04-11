İki kadın vahşice öldürülmüş

Adana'da boş bir arazide cesetleri bulunan 2 kadının akrabaları tarafından evlerinde boğazlarına bıçak dayanıp, saçlarından çekilerek otomobile bindirildikten sonra darp edilerek ve silahla öldürüldüğü ortaya çıktı

Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişinin, iki kadının fuhuş yaptığını ileri sürerek öldürdükleri belirtildi

Öldürülen 21 yaşındaki Zeliha Sevgilibaş'ın 15 yaşında evlendirildiği 2 çocuğu olduğu ve 1 yıldır kayıp olduğu öğrenildi

Zeliha Sevgilibaş'ın yakınları adli tıp kurumu morgu önünde "kafası paramparça olmuş" diyerek feryat ederken Senem Barık'ın yakınları da adli tıp kurumu morguna geldi



ADANA - Adana'da boş bir arazide cesetleri bulunan 2 kadının akrabaları tarafından evlerinde boğazlarına bıçak dayanıp, saçlarından çekilerek otomobile bindirildikten sonra darp edilerek ve silahla öldürüldüğü ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, olay dün akşam Yüreğir ilçesine bağlı Başak Mahallesi, 999 Sokak'ta meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar boş araziden silah sesleri duyunca polisi aradı. Olay yerine giden polis arazide iki kadının kanlar içinde yerde yattığını gördü. Polisin olay yerine çağırdığı sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde başlarından silahla vurulan kadınların öldüğünü belirledi.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, kadınların kimliklerini belirledi. Senem Barık'ın işlediği bir suçtan dolayı cezaevinde yatan Arap Barık'ın eşi, diğer kadının ise Zeliha Sevgilibaş olduğunu tespit etti.

Cinayetle ilgili çalışma başlatan polis, olayı Senem Barık'ın cezaevindeki eşi Arap Barık'ın amcası Davut Barık'ın oğlu Doğan Barık'ın işlediğini belirledi. Polis yaptığı araştırmada olaya karışan Doğan Barık, babası Davut Barık, Doğan Barık'ın 14 yaşındaki kardeşi O.B., Senem Barık'ın kayınbabası Hikmet Barık ve kardeşleri Ayhan Barık ile Savaş Barık'ı gözaltına aldı.

Doğan Barık'ın "Mahallede yengem Senem Barık'ın fuhuş yaptığı dedikodusu çıktı. Bu nedenle evinden alıp öldürdüm. Namusumu temizledim" dediği öğrenildi.

Boğazlarını bıçak dayayıp, saçlarından sürüklediler

Bu arada, yapılan çalışmalarda dün gece Senem Barık ve Zeliha Sevgilibaş'ın yaşadığı evde vahşet yaşandığı ortaya çıktı. Doğan Barık ve akrabalarının iki otomobil ile Cumhuriyet Mahallesi 731 sokaktaki eve gelip buradan iki kadını darp etmeye başladığı, daha sonra saçlarından sürüklediği belirlendi. Kadınlar gitmek istemeyince eve gelen 5-6 kişinin kadınları saçlarından sürükleyip boğazlarına bıçak dayadığı öğrenildi.

Kadınları bir süre sokakta sürüklerken etrafta sokağa çıkanlara ise şahısların, "Bu bir namus meselesi kimse karışmasın" diyerek tehditler savurup kadınları otomobillere bindirerek götürdükleri tespit edildi.

Daha sonra şahısların, kadınları otomobilde darp ve işkence ettikleri, Başak Mahallesi'ndeki boş bir alana getirdiği, burada da işkenceye devam edip daha sonra Doğan Barık'ın kadınların kafasına pompalı tüfekle ateş ettiği ortaya çıktı.

Öldürülen Zeliha Sevgilibaş çocuk gelin çıktı

Bu arada, öldürülen Zeliha Sevgilibaş'ın Doğan Barık'ın halasının kızı olduğu öğrenilirken, genç kadının 21 yaşında olmasına rağmen 2 çocuğu olduğu 15 yaşında ailesi tarafından zorla evlendirildiği öğrenildi. Sevgilibaş'ın 1 yıl önce eşinden şiddet gördüğü için evinden ayrıldığı ve kayıp olduğu da belirlendi.

Adli tıp kurumu morguna gelen genç kadının yakınları cenazesini görünce ağıt yakıp gözyaşlarına boğuldu. Sevgilibaş'ın kız kardeşi "Kafasını parça parça etmişler" diye feryat edip baygınlık geçirdi.

Senem 1 yıldır kayıp

Kocası cezaevinde olan ve 3 çocuk annesi Senem Barık'ın da 1 yıldır kayıp olduğu öğrenildi. Kocası cezaevine girdikten sonra evden ayrılan Senem'in bir süre sonra evi terk ettiği ailesi tarafından tüm Adana'da arandığı öğrenildi. Senem ve Zeliha'nın 5 ay önce Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evi kiraladığı burada oturmaya başladığı da öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, gözaltına alınan 6 kişinin sorgusu devam ediyor. Adli tıp kurum morgunda bulunan cenazeler ise otopsinin ardından yakınları tarafından alınacak. Senem Barık, Hatay Asri Mezarlık'ta, Zeliha Sevgilibaş ise Adana Asri Mezarlıkta toprağa verilecek.

Zeliha Sevgilibaş'ın bir yakını ise polisi arayıp, Barık ailesinin mezarı basıp herkesi öldüreceği ihbarını aldığını bildirdi.