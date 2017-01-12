İki Gündür Kayıp Şahıs Bitkin Halde Bulundu

Bursa'nın İznik ilçesinde 2 gündür kayıp olan şahıs, karla kaplı araziden bitkin vaziyette bulundu. Ekipler, soğuk ve açlıktan bitkin düşen adamı kucakta taşıdı.



Elbeyli köyünde ikamet eden evli iki çocuk babası İlhan Babuç (43), iki gün önce ayrıldığı evine geri dönmedi. Babuç ailesi, jandarma ve polise kayıp müracaatında bulundu. Jandarma ve AFAD ekipleri, kayıp İlhan Babuç'u yaşadığı köyün civarında aramaya başladı. İlhan Babuç, Elbeyli'ye 9 kilometre mesafede Karakaş mevkiinde arama-kurtarma ekiplerince arazide bitkin halde bulundu. Kayıp şahsın sağ salim bulunması ailesinin yüreğine su serpti. AFAD'ın kurtarma aracı ile köye getirilen İlhan Babuç, burada bekleyen 112 ambulansına konularak İznik Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Babuç'un tedavisi sürüyor. - BURSA