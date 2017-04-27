Iki Grup Arasında Çıkan Kavgada Iş Yerleri Kurşunlandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada, silahla ateş edilmesi sonucu kuyumcu dükkanları zarar gördü.



Alınan bilgiye göre, Bayramyeri semtinde sabah iş yerlerini açmaya gelen dükkan sahipleri, camlarının kırık olduğunu fark etti.



Durumun polise bildirilmesi üzerine emniyet ekipleri, inceleme başlattı.



Üç kuyumcu dükkanının camının kırıldığı ve kepenklerinin zarara gördüğü tespit edildi.



İddiaya göre, yakındaki bir restoranda gece iki grup arasında çıkan tartışmada çevreye tabanca ile ateş edilmesi sonucu kurşunlar dükkanlara isabet etti.