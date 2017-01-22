İki Genç Yazlık Evde Ölü Bulundu

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi İlçesi'nde dün geden bu yana kendilerinden haber alınamayan 19 yaşındaki Tolunay Ergül ile arkadaşı 22 yaşındaki Ecenur Sülfe, gece kaldıkları belirlenen yazlıkta ölü bulundu.

İlçeye bağlı Sultanköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Tolunay Ergül ile arkadaşı Ecenur Sülfe dün gece Sultanköy'deki yazlıklarına geldi. Geceyi burada geçiren iki arkadaş sabah kendilerine ulaşamayan arkadaşlarının jandarma ekiplerine bildirmesi sonucu eve giren görevliler tarafından ölü olarak bulundu.

Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından ikilinin cesedi Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

YAZLIĞIN İÇİNDE MANGAL YAKMIŞLAR

Haberi alan gençlerin aileleri ise olay yerine gelerek gözyaşı döktü. İlk belirlemelere göre gençlerin yazlık içerisinde mangal yaktıkları ve buna bağlı olarak karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettikleri tespit edildi.