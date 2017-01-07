İki Farklı Kültürün Güreşçileri Karşılaşacak

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Recep Kara ile sumoda Asya şampiyonu Kırgız güreşçi Almaz Ergeshov, gösteri maçında karşılaşacak.



Kırkpınar'da 4 kez başpehlivan olan ve altın kemeri elinde bulunduran Recep Kara, 190 kiloluk, sumo güreşinde Asya şampiyonu Almaz Ergeshov'a rakip olacak.



Müsabaka, Ordu'da gelecek hafta düzenlenecek Türkiye Büyük Erkekler Serbest Güreş Şampiyonası kapsamında, final müsabakalarının yapılacağı 15 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek.



Geçtiğimiz yıllarda Ahmet Taşçı'nın Kırkpınar Er Meydanı'nda dünyada ilk kez gerçekleştirdiği gösteri maçından sonra ikinci kez karşılaşacak olan iki farklı kültürün güreşçileri, güreşseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.



"İki farklı kültür buluşacak"



Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, dünyada sözü edilen ve konuşulan iki kültürün ikinci defa buluşmasına tanıklık edeceklerini bildirdi.



Japon ve Türk güreşçilerin tekrar buluşmasından ve er meydanına çıkmalarından mutluluk duyduğunu dile getiren Aydın, federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Bu şekilde yağlı güreşlerimizi de yiğit pehlivanlarımızı da dünyaya açma şansına kavuşuyoruz." ifadesini kullandı.



"Yağlı güreşin tanıtımına katkı yapacak"



Recep Kara da gösteri maçına ilişkin yaptığı değerlendirmede, ata sporu yağlı güreşin tanıtılmasına çok önemli katkı yapacağını anlatarak, şunları kaydetti:



"Muhteşem bir güreş olmasını bekliyorum. Daha önce bunu ustamız Ahmet Taşçı yapmıştı. Şimdi ise bize nasip oldu. İnşallah milletimizin temsilcisi olarak elimden geleni yapacağım. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'a sumo güreşçisini er meydanına getirdiği için teşekkür ediyorum. Maç sonunda sadece dostluk kazanacak. Yağlı güreşin tanıtımına katkı yapacak."



Türkiye Şampiyonası Ordu'da



Türkiye Büyük Erkekler Serbest Güreş Şampiyonası 14 Ocak Cumartesi günü Ordu'da başlayacak.



Altınordu ilçesindeki Recep Kara Spor Salonu'nda 2 gün sürecek şampiyonaya yaklaşık 300 güreşçi katılacak.