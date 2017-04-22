İki Ezeli Rakip Derbide Galibiyet Peşinde
Ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe yarın akşam oynayacakları derbi ile tarihlerinde 385. kez karşılaşacaklar.
Ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe yarın akşam oynayacakları derbi ile tarihlerinde 385. kez karşılaşacaklar. Teknik direktör Tudor'un Hollandalı futbolcular Sneijder ve de Jong'a derbide görev vermesi bekleniyor.
Kaynak: Dunya.com
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