İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası İkinci Nesil Çocukları ile İlk Konserinde

Tepebaşı Belediyesi'nin çocuklar için yeni bir dünya oluşturan projesi "İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası", ikinci nesil olarak yetişen çocuklarla ilk konserine çıktı.



Tepebaşı Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası'nın çok kısa sürede yakaladığı başarı ardından yetişen ikinci nesil orkestra 2017'nin ilk konserinde sahne aldı. Sahneye ilk olarak Fevzi Çakmak Beldeevi'nde çalışmalara başlayan "Keman Orkestrası" çıkarak kısa sürede aldıkları eğitimi çaldıkları parçalarla sergilediler.



Daha sonra alkışlar eşliğinde sahneye çıkan İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası birbirinden değerli eserleri Şef Ramazan Albayrak yönetiminde sergiledi.



Konser sonunda bir konuşma yapan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç önce çocuklara hitap ederek, "Sizler Mustafa Kemal'in istediği çocuklar oldunuz. Türkiye sizlerle iftihar ediyor. Yakında Avrupa'da sizlerle iftihar edecek" ifadelerini kullandı.



Başkan Ataç salonu dolduran seyircilere hitaben devam ettiği konuşmasında şunları söyledi, "Bu çalışmaya başlarken nasıl olur diye çok düşündük ama asla umutsuzluğa düşmedik. Bu başarı şehrin mayasında var. Sizler çocuklarınızı bize emanet etmeseydiniz bu başarı olmazdı. Bazı geceler iyi ki bu çalışmayı yaptık diye şükrediyorum. 2 senede bu çalışma çok güçlü şekilde yol aldı. Sizler iki yıl önce çocuklarınızın bu enstrümanları çalacağını düşünüyor muydunuz? İnanınca oluyor. Size bir iki tane yeni haber vereceğim. Yakında 800 gencimizde birlikte çalışacağız. Şimdi birçok çocuğumuz sırada beklerken 3'üncü orkestrayı kuralım diye düşündük. Şehrimizin değerli sanayicisi Cemalettin Sarar'a giderek dedik ki 'Biz 3'üncü Orkestrayı kuracağız, bize destek olur musunuz' Cemaletin Sarar da 'Ne isterseniz destek olacağım hatta çocukların kıyafetlerini de dikeceğim dedi' işte Eskişehir'in böyle bir mayası ve imece anlayışı var. Bu çocukları artık hiç kimse engelleyemez ve durduramaz. Bu çocuklar bırakın kendi hayatlarını bizlerinde hayatlarını değiştirdi. En büyük dileğim Türkiye'ye yayılsın. Türkiye nelerle uğraşırken biz neler yapıyoruz. Ama o insanların çocukları müzikle uğraşsa, sanata yönlense insanların kalbi yumuşayacak. Türkiye'nin geleceğini onlar hazırlayacak, insani duygularla ülkeyi onlar kurtaracak" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR