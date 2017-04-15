İki Efendinin Uşağı Alaturka
"İki Efendinin Uşağı Alaturka" oyunu seyircisiyle buluşuyor.
"İki Efendinin Uşağı Alaturka" oyunu seyircisiyle buluşuyor.
İtalyan yazar Carlo Goldoni'nin yüzyıllardır dünya çapında büyük ilgi gören klasik komedyası, Kıvanç Kılınç'ın çağdaş uyarlaması ve Muhammet Uzuner'in ortaoyununa yaslanan rejisi ile dört kişilik canlı orkestra eşliğinde "Alaturka" bir komedi olarak sahneleniyor.
Uyarlayan: Kıvanç Kılınç
Yöneten: Muhammet Uzuner
Müzik: Berktay Akyıldız
Kostüm: Veli Kahraman
Dans: Utku Demirkaya
Rekin Teksoy'un çevirisinden uyarlanmıştır.
OYUNCULAR
Baran Ergün
Begüm Gülsoy
Berrak Tuna Altuna
Burak Uyanık
Gökhan S¸ıhlı
Mehmet Akif Kızıs¸ar
Melda Demirtas¸
Ogˆuz Nisanogˆlu Onur Mahir
ORKESTRA
Piyano: Berktay Akyıldız
Kanun: Mehmet Orçun Cengiz
Klarnet: Ulas¸ Uysal?
Bas: Ceren Akyıldız
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : Barış Manço Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Caferağa Mahallesi, Moda Caddesi, Nail Bey Sokak (Caferağa Spor Salonu Yanı)
Başlangıç Saati : 15.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 15.04.2017 22: 30: 00
Kategori : İki Efendinin Uşağı Alaturka
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır