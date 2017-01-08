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İki Efendinin Uşağı Alaturka

İki Efendinin Uşağı Alaturka

İki Efendinin Uşağı Alaturka oyunu seyircisiyle buluşuyor.

İki Efendinin Uşağı Alaturka

İki Efendinin Uşağı Alaturka oyunu seyircisiyle buluşuyor.

İtalyan yazar Carlo Goldoni'nin yüzyıllardır dünya çapında büyük ilgi gören klasik komedyası, Kıvanç Kılınç'ın çağdaş uyarlaması ve Muhammet Uzuner'in ortaoyununa yaslanan rejisi ile dört kişilik canlı orkestra eşliğinde "Alaturka" bir komedi olarak sahneleniyor.  

Uyarlayan: Kıvanç Kılınç

Yöneten: Muhammet Uzuner

Müzik: Berktay Akyıldız

Kostüm: Veli Kahraman

Dans: Utku Demirkaya

Rekin Teksoy'un çevirisinden uyarlanmıştır.

OYUNCULAR

Baran Ergün

Begüm Gülsoy 

Berrak Tuna Altuna 

Burak Uyanık 

Gökhan S¸ıhlı 

Mehmet Akif Kızıs¸ar 

Melda Demirtas¸ 

Ogˆuz Nisanogˆlu Onur Mahir 

ORKESTRA

Piyano: Berktay Akyıldız 

Kanun: Mehmet Orçun Cengiz 

Klarnet: Ulas¸ Uysal?

Bas: Ceren Akyıldız

Kaynak: Etkinlik.io

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