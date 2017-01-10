Iki Çocuğunu Kaybeden Annenin Kızı Için Mücadelesi

SÜLEYMAN ELÇİN - Mersin'de yaşayan ve iki çocuğu "immün yetmezliği" nedeniyle yaşamını yitiren, aynı hastalığı taşıyan bir kızı da ilik nakli ile hayat bulan Mahiye Ersoy, ömrünün yarısını geçirdiği hastanelerdeki zor günleri sabır ve annelik duygusu ile atlattığını söyledi.



Mezitli ilçesinde Reşit Ersoy (42) ile Mahiye Ersoy (36) çiftinin 18 yıl önce "Kemal" adını verdikleri oğulları dünyaya geldi. Sürekli ateşinin çıkması nedeniyle gittikleri hastanede bebeğe "immün yetmezliği" teşhisi konuldu. Hastanede yatılı tedavi görmeye başlayan minik Kemal, bir yaşındayken yaşamını yitirdi.



Oğlunun ölümüyle sarsılan çiftin iki yıl sonra "Kıymet" adını verdikleri kızları dünyaya geldi. Minik Kıymet de doğduktan kısa bir süre sonra aynı hastalığa yakalandı. Kızını tedavi için Adana, Ankara ve İstanbul'daki hastanelere götüren anne Ersoy, Kıymet'i de 8 yaşında kaybetti.



Almanya'dan gelen ilik ile kızı hayat buldu



Ersoy çiftinin üçüncü çocukları Büşra'ya da aynı teşhisin konulmasıyla bir kez daha yıkılan anne Mahiye Ersoy, tedavi için Antalya'ya getirdiği kızının ilik nakliyle hayata tutunabileceğini öğrendi.



Büşra Ersoy için için yurt içinde yapılan aramalarda ilik bulunamayınca yurt dışındaki kök hücre bankalarında tarama yapıldı. İtalya'daki bir donörün iliğinin kız çocuğu ile uyumlu olduğu belirlendi. Türkiye'ye getirilen ilik, Antalya'daki özel bir hastanenin Pediatrik Kemik İliği Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Akif Yeşilipek tarafından Büşra'ya nakledildi ancak ilik uyum sağlamadı.



Bunun üzerine yeniden yapılan taramalarda Almanya'daki bir Türk'ün iliğinin kız çocuğuna uyumlu olduğu belirlendi. Aynı hastanede yapılan operasyon ile Büşra sağlığına kavuştu. İki çocuğunun kaybıyla üzülen Mahiye Ersoy, Büşra'nın tedavisiyle adeta yeniden doğdu.



Mahiye Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, naklin ardından iki yıl geçtiğini ve son yapılan testlerde iliğin yüzde 99,8 oranında uyumunun sürdüğünü ifade etti.



Büşra'ya iliği ile hayat veren kadının kendilerine mektup yazdığını anlatan Ersoy, şunları belirtti:



"Mektubunda iki çocuğu olduğunu ve 'Umarım küçük bir kızın sağlığına kavuşmasına vesile olurum. Uzun ve mutlu bir hayatınız' olsun yazmış. Mektup ile birlikte çocuklarının yaptığı ilkbaharı yansıtan ve çocukların koşup oynadığı bir resmi göndermiş. Kendisine ben de mektup ile cevap verdim. Minnettarlığımı bildirdim. Onunla tanışmayı çok isterim. Kızımın son durumunu da mektup ile ona bildireceğim."



"İki evlat kaybettim, yıkıldım ancak Büşra için ayakta kaldım"



Bir anne olarak zor günler yaşadığını anlatan Ersoy, "İki evlat kaybettim, yıkıldım ancak Büşra için ayakta kaldım. 'Sabır' dedim, sabrımızın sonu Büşra oldu. Umarım sağlıklı, mutlu bir hayat bizi bekliyordur." diye konuştu.



İlik nakli ile sağlığına kavuşan Büşra Ersoy (12), "Bana ilik veren kişinin mektubunu okuyunca çok mutlu oldum. Kendisini görmek isterim. Ona sarılıp, öpmek isterim. Onu ikinci bir anne olarak görüyorum." ifadesini kullandı.



Ersoy, büyüyünce çocuk doktoru olarak hasta çocukları iyileştirmek istediğini sözlerine ekledi.