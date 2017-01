İki Bin Rakımlı Yayla Kayakseverleri Ağırlıyor

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde iki bin rakımlı Çambaşı Yaylası'ndaki kayak merkezi, sezonun açılmasının ardından çok sayıda vatandaşı ağırlıyor.



Hafta sonu Çambaşı Yaylası'na gelen çok sayıda vatandaş, kayak yaptı. Bazı vatandaşların kızak, bazılarının da kar motoru kullandığı merkezde, kimi tatilciler de uzmanlardan eğitim aldı.



Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çambaşı Yaylası'nda kayak sezonunun açıldığını belirterek, "Hafta sonları yüzlerce vatandaşımız ailesiyle yaylaya gelerek kayak yapıyor. Şu anda bölgede bir metreyi aşan kar kalınlığı var." dedi.



Yaylaya gelen vatandaşların her türlü ihtiyacının karşılandığını dile getiren Kaya, "Tüm iş yerleri açık. İsteyen vatandaşlarımız alışveriş yapabilir, isteyen lokantalarda yemeğini yesin. Onlar için her türlü imkan sunuluyor." diye konuştu.



Yayla yolunun sürekli açık tutulduğuna işaret eden Kaya, tatilcilerin sorun yaşamaması için ekiplerin 7 gün 24 saat esasına göre çalıştığını söyledi.



Çambaşı Yaylası'nda 200 kişiyi ağırlayabilecek kapasitede oteller bulunduğunu anlatan Kaya, otellerin doluluk oranının yüzde 100 olduğuna dikkati çekti.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Ordu Kayak Kulübünce yaylada kayak yapmak isteyenlere eğitim verildiğini belirten Kaya, "İsteyen herkes profesyonel ekiplerin yardımıyla kayak yapmayı en doğru şekilde öğrenebilir. Bu konuda da vatandaşlarımıza gerek antrenör gerekse ekipman desteği verilmektedir." dedi.



Ordu Kayak Kulübü Başkanı Fevzi Turan ise yaylanın kış turizmi açısından oldukça ilerlediğini, bölgeye gelen kayakseverlere her türlü imkanı sunduklarını belirtti.