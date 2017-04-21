Shanette ile Jack'in komik hikayesini anlatan "İki Bekar" tiyatro oyunu izleyicisi ile buluşuyor.



"Arkadaşlarının çöpçatanlığıyla düğün davetinde aynı masaya oturunca başlıyor Anette olan Shanette ile Jack'in komik hikayesi...



Shanette adım adım izliyor Jack'i.. Jack, ilişkiden, bağlanmaktan, terkedilmekten, aldatılmaktan ve soyulmaktan korkuyor. En çok da deli olduğu kadar çatlak Shanette'ten korkuyor. Ama Shanette kararlı ve ısrarcı... Vazgeçmeye hiç niyeti yok.



Duru Tiyatro'nun 10. yılında Amerikan Tiyatrosu'nun en ünlü komedi yazarlarından Sam Bobrick'in yazdığı oyunu Emre Kınay sahneye koyuyor.



Emre Kınay Jack Fisher'ı; Evrim Alasya pırıl pırıl enerjisiyle Shanette Millburn'u canlandırıyor. Oyunun müziklerini Gökhan Türkmen, Gökhan Tepe, Keremcem gibi daha birçok popüler sanatçıya besteler veren oyuna özel bir titizlikle Serdar Aslan besteledi.



Duru Tiyatro'nun yeni kurulan orkestrası Durucazzz'ın canlı performans müzikleriyle müzikal tadında bir oyunla eğlenceli kahkahalı 2 saat sizi bekliyor. Geç kalmadan yerlerinizi hemen ayırtın. Bizden söylemesi..."



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Konak



Mekan : İzmir AKM Yunus E.



Mekan Adresi : Mithat Paşa Cad. No: 92/A



Başlangıç Saati : 21.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 21.04.2017 22: 30: 00



Kategori : İki Bekar



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır