Duru Tiyatro'dan muhteşem bir oyun daha…"İki Bekar", 22 Ocak'ta Massk SAHNE'de...



"Deli gibiyim ama deli değilim beni deli eden erkekler!



ASLINDA..."



"Adım adım peşimde bu kadın!



Nereye gitsem kurtulamadım!



Bana kadınları anlayan tek bir adam bulun dişimi kırayım..."



-Jack!



"Ama ben Jack'ten daha... Yani gerçekten daha çok kimseye böyle aşık olmadım..."



-Anette



"Arkadaşlarının çöpçatanlıgıyla düğün davetinde aynı masaya oturunca başlıyor. Anette olan Shanette ile Jack'in komik hikayesi...



Shanette adım adım izliyor Jack'i. Onun birine ihtiyacı var bir ilişkiye, Jack ise korkuyor bir ilişkiden, baglanmaktan, terkedilmekten, aldatılmaktan, soyulmaktan! En çok da deli oldugu kadar çatlak Shanette'ten korkuyor. Ama Shanette kararlı ve ısrarcı... Vazgeçmeye hiç niyeti yok...



Duru Tiyatro 10. yılında Amerikan Tiyatrosu'nun en ünlü komedi yazarlarından Sam Bobrick'in yazdıgı oyunu Emre Kınay sahneye koyuyor.



Emre Kınay Jack Fisher'ı, Shanette Millburn'u pırıl pırıl enerjisiyle Evrim Alasya canlandırıyor. Oyunun müziklerini Gökhan Türkmen, Gökhan Tepe, Keremcem gibi daha birçok popüler sanatçıya besteler veren oyuna özel bir titizlikle Serdar Aslan besteledi…



Duru Tiyatro'nun yeni kurulan orkestrasi Durucazzz'ın canlı performans müzikleriyle müzikal tadında bir oyunla eğlenceli kahkahalı 2 saat sizi bekliyor… Geç kalmadan yerlerinizi hemen ayirtin. Bizden söylemesi..."



İki perde, 2 saat +13