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İki Bakanlıkta Üst Düzey Atama
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İki Bakanlıkta Üst Düzey Atama

Ekonomi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarında üst düzey iki atama yapıldı.

İki Bakanlıkta Üst Düzey Atama

Ekonomi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarında üst düzey iki atama yapıldı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ekonomi Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleştirilen üst düzey atamalar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 1'inci derece kadrolu Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına İthalat Genel Müdürü Kadir Bal atandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 1'inci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliğine ise Sağlık Bakanlığı Müşaviri Zafer Tarikdaroğlu getirildi. - İSTANBUL

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