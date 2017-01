İki Ayrı Aile Tek Ortak Acı

Eskişehir'de bisiklet ile buz tutan Porsuk Çayı üzerinde gezmek isterlerken suya düşerek hayatını kaybeden iki öğrencinin karneleri, sınıf arkadaşları ile birlikte ailelerine verildi. Çocuklarının başarılarla dolu karnelerini gören aileler gözyaşlarını tutamadı.



Batuhan'ın ailesi Porsuk Çayı'nda boğulur diye yeni taşınmış



12 yaşındaki Batuhan Gürdoğan'ın başarı dolu karnesi ve 'Takdir Belgesi', sınıf arkadaşları ve Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdür Hasan Başyiğit tarafından Baba Hasan Gürdoğan, anne Mürvet Gürdoğan ve abla Zeliha Gizem Gürdoğan'a verildi. Karnenin yanı sıra sınıf arkadaşları tarafından oluşturulan anı defteri de aileye verilirken, aile fertleri gözyaşlarına hakim olamadı. Anne Gürdoğan, acısını oğlunun arkadaşlarına sarılarak gidermeye çalıştı. Baba Gürdoğan, eski evlerinin Porsuk Çayı'na yakın olduğundan dolayı çocuklarının boğulmasını istemedikleri için şu an oturdukları eve daha yeni taşındıklarını aktardı.



"Bu karneyi oğlum Batuhan'dan almak isterdim"



Çocuğunun karnesini gördüğünce gözyaşlarını tutamayan baba Hasan Gürdoğan "Oğlum şu an hayatta olsaydı da bu karneyi eliyle getirseydi. Düşüncelerim daha farklıydı, çocuğum ihmalden gitti. Büyüklerin, yetkililerin oraya bir turistik alan yapıp da onu dünyaya duyuruyor. O kadar bilgisi var, çocukların, ailenin yanacağı Batuhanların, Alilerin, annelerin, babaların başka anneler babalar ağlamasın tek dileğim o. Tel örgü yapılması istiyorum, tek dileğim bu. Tüm dünya duysun bu sesimi. Başka anneler, babalar ağlamasın. Şuanda, bu karneyi kendisinden almak istedim. O kadar mutlu olurdum. Allah'ın bizden daha çok sevmiş, bize cennette kapısını açmış, mutluyum gurur oğlumla duyuyorum. Dimdik ayaktayım, dünya yıkamaz beni bu gururumla ama kalbim kırık" ifadelerini kullandı.



En büyük hayali Eskişehirspor oyuncularıyla tanışmakmış



Derslerinin yanı sıra sosyal hayatında da oldukça başarılı olan Şehit Ali Gaffar Okan Ortaokulu öğrencisi Batuhan Gürdoğan, okulun atletizm takımında yer alıyordu. Oğlunun en büyük hayallerinden biri Eskişehirspor'dan Erkan Zengin ve Ruud Boffin ile tanışmak olduğunu dile getiren baba Hasan Gürdoğan, çocuğunun hafta sonu oynanacak maç öncesinde takıma özel bileklik ve tespihler yaparak bunu oyunculara vermek istediğini ifade etti. Baba Gürdoğan, "Çok çalışkan bir öğrenciydi, tuttuğunu koparan birisiydi. Benim oğlum şu anda atletizmciydi. Yani onu başaracak bir öğrenciydi. Hayali, pilot olmaktı. Ondan sonra hayali, bir de futbolcu olmak hayaliydi. Hayalinde televizyonun karşısına geçip, 'Batuhan diye bağırdıkları zaman gurur duyacağım' diyordu. Ben de, 'Oğlum sen gurur duydukça ben iki katı gurur duyacağım' diyordum ama olmadı. Oğlum, maça gidelim ama bizi koymazlar, haftaya olan maça gidelim dedim. Kendisi Perşembe ve Cuma günü oturdu, elleriyle futbolculara bunları yaptı ve verecekti. Her futbolcunun isimi var ama bunlar nasip olmadı. Ne diyeyim bunlar sevdiği şeylerdi. En çok istediği de, Erkan Zengin ve Ruud Boffin ile tanışmaktı" ifadelerini kullandı.



Ali'nin ailesi de gözyaşlarını tutamadı



Sami Sipahi Ortaokulu öğrencisi 11 yaşındaki Ali Cantürk'ün karnesi ve 'Teşekkür Belgesi' de Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit tarafından acılı aileye verildi. Cantürk'ün anne ve babası da, oğullarının karnelerini gördüklerinde gözyaşlarına hakim olamadı. - ESKİŞEHİR