İki Ay Önce Kaybolan Kadının Cesedi Denizden Çıktı

Samsun'da iki ay önce kaybolan kadının cansız bedeni denizde bulundu.



Olay, Canik ilçesinde 15 Nisan 2017 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde oturduğu sırada baş ağrısı nedeniyle dışarı çıktığı bildirilen Fethiye Başköy'den yakınları bir daha haber alamadı. 53 yaşındaki kadının eve gelmemesi üzerine, eşi emekli başkomiser Mustafa Başköy, durumu meslektaşlarına bildirdi. Çevrede yapılan çalışmalarda ve incelenen kamera kayıtları sonucu Fethiye Başköy'ün Batıpark civarında görüldüğü tespit edilmesi üzerine ekipler günlerce hem havadan hem de karadan arama çalışmaları başlattı. Yapılan aramalarda Fethiye Başköy'den bir iz bulunamadı.



Bugün sabah saatlerinde polise yapılan denizde ceset olduğuna dair ihbar üzerine ekipler harekete geçti. Olay yerine giden jandarma ve polis ekipleri, denizdeki kadın cesedinin iki ay önce kayıp ilanı verilen Fethiye Başköy'e ait olduğunu tespit etti. Olay yerine gelen Başköy'ün yakınları gözyaşlarını tutamadı. Ceset, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



Jandarma ve polis ekipleri olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. - SAMSUN