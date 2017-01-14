İki Astronottan 6 Saatlik Uzay Yürüyüşü





Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan astronotlar fransız Thomas Pesquet ve Amerikalı Shane Kimbrough istasyonun güç kaynaklarına yenilerini ekledi.



Yapılan çalışma elektrik sistemi üzerinde çalışmak için istasyondan ayrılan Pesquet'nin uzay boşluğundaki ilk yürüyüşü oldu.



Houston üssüyle koordinasyon içinde olan iki astronot üç yeni enerji kaynağını işleme soktu. Her biri yaklaşık 200 kilo ağırlığında ve ortaboy bir buzdolabı büyüklüğündeki pillerin yerleştirilmesi yaklaşık 6 saat sürdü. Bu aygıtların güneş panellerince elde edilen enerjiyi daha uzun süre saklaması planlanıyor.



Pesquet ve Kimbrough'un çıkışı Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan yapılan 197. yürüyüş oldu. 5 odalı bir ev büyüklüğünde ve yaklaşık 450 ton ağırlığında olan istasyon dünyaya 400 km mesafede yer alıyor.



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Tags: İki ABD ISS yürüyüşü saatlik Uzay misyonu astronottan uzay Fransa Gepost: 13 januari 2017