İki Amcaoğlunun İddiası Mahalleliyi Mutlu Etti

MANİSA'nın Şehzadeler İlçesi'nde 12 yıldan bu yana her seçimde olduğu gibi iddiaya giren iki amcaoğlundan kaybeden, mahalle sakinlerine mangal ziyafeti çekti. İddianın sonunda kazanan da kaybeden de gülerken, en çok mahalle sakinleri mutlu oldu.



Yenimahmudiye Mahallesi'nde oturan amca çocukları Tahir Tay ve Harun Tay, son 12 yılda yapılan seçim sonuçlarıyla ilgili iddiaya girerken, kaybeden mahalleliye mangal ziyafeti çekiyor. Referandumunda Harun Tay, Türkiye genelinde evet oylarının yüzde 55 ve üzeri çıkacağını iddia ederken, Tahir Tay ise yüzde 55'in altında olacağını belirtti. Referandum sonrası kaybeden, geleneği yerine getirip, mahalleli için mangal yaktı. Yaklaşık 150 kişi, ikram edilen pişirilen etleri yedi. Bu seçim için girilen iddiayı kazanan Tahir Tay, şöyle dedi:



"Her seçimde mahalle halkımız yararlansın' diye mangal yapıyoruz. Gelen giden herkes buradan faydalanıyor. Günün sonunda da kaybeden mangalda kullanılan etlerin parasını ödüyor. 7 Haziran seçimlerini ben kazandım. 1 Kasım seçimlerinde kaybettim. Bu sefer de iddiaya girdik. Amcaoğlu Harun Tay ülke genelinde 55'in üzerinde evet çıkacak dedi. Ben ise yüzde 55'in altında evet çıkacağını, üstünde çıkmasının mümkün olmadığını söyledim."



Harun Tay ise, yapılan seçimlerin çoğunluğunda iddiayı kendisinin kazandığı vurguladı. Girdikleri iddianın sonunda genelde 1500 lira masraf çıktığını kaydeden Harun Tay, "Bu seçim iddiamızdan mahallemizdeki yaklaşık 150 vatandaşımız faydalanıyor. Hem mahalle sakinleri için, hem de bizim için bir eğlence oluyor. Artık mahalle halkımız seçimleri merakla bekler hale geldi. Artık bunu geleneksel hale getirdik. Bu geleneğimizi devam ettireceğiz" diye konuştu. - Manisa